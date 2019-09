Stati Uniti, la proposta di McCarthy: "Annettere il Messico per risolvere il problema immigrazione"

Negli Stati Uniti un candidato repubblicano ha proposto una soluzione alternativa al muro di Trump per mettere un freno al problema immigrazione: annettere il Messico ai territori americani.

La proposta di tale Daniel McCarthy, un ricco proprietario di una società di cosmetici che sta sfidando la senatrice Martha McSally alle primarie in Arizona, ha fatto impallidire gli oppositori dell'attuale presidente in carica.

Partendo dall'assunto che decine di milioni di immigrati messicani negli States vogliono diventare cittadini americani, per McCarthy tanto vale aggiungere direttamente il Messico agli Stati controllati da Washington.

“ Per far parte degli Stati Uniti c’è un procedimento ben preciso – ha spiegato il candidato repubblicano come riportato dal sito RealClearPolitics – Ci sono 30 milioni di immigrati clandestini messicani che vogliono diventare cittadini Usa. Anzi, probabilmente metà del Messico vuole diventare americano ”.

Quando parla di procedimento, McCarthy si riferisce all'articolo IV, sezione 3, clausola 1 della Costituzione degli Stati Uniti, il quale stabilisce le modalità attraverso cui nuovi Stati possono essere ammessi dal Congresso a far parte dell'unione.

Annettere il Messico agli Stati Uniti

Il repubblicano vuole che i messicani chiedano di far parte degli Stati Uniti e che inizino a focalizzare la loro attenzione su un procedimento “ non così impegnativo ” citato in campagna elettorale. Anche perché, ha inoltre sottolineato quello che è già stato ridefinito l'alter ego di Trump, i cittadini messicani dovrebbero essere felici di far parte degli Stati Uniti, viste le condizioni disastrate del loro paese di origine.

Ma oltre all'annessione del Messico, McCarthy ha altre idee fra cui quella di aggiungere qualche “ proprietà sulla spiaggia ” al territorio degli Stati Uniti. “ Potrebbe essere piacevole ” ha aggiunto il candidato dell’Arizona.

C'era chi pensava che le uscite di McCarthy fossero ironiche o al massimo delle semplici provocazioni. Non è così, perché le sue proposte intendono arricchire le politiche attuate da Trump.

In ogni caso, nonostante l'originalità della proposta di McCarthy, gli ultimi sondaggi mostrano i Repubblicani in affanno nel mantenere il controllo dell'Arizona. Come se non bastasse Trump ha già dato il suo appoggio a McSally. In questo momento l'obiettivo di The Donald non è tanto annettere il Messico ma mantenere il controllo della Casa Bianca.