Francia, 18enne si dà fuoco a scuola: la studentessa gravissima in ospedale

Tragedia in Francia, dove una giovane studentessa di 18 anni ha tentato il suicidio dando il proprio corpo alle fiamme all'interno della scuola da lei frequentata, il liceo Georges-Clemenceau a Villemomble (Senna-Saint-Denis).

Il drammatico episodio, stando a quanto riportato da "Le Figaro", si è verificato durante il pomeriggio di ieri, lunedì 24 novembre. Dopo essersi inizialmente messa in disparte in una zona isolata della struttura scolastica, la 18enne si è cosparsa di liquido infiammabile (benzina, stando ad alcune fonti), per poi darsi fuoco. Sotto lo sguardo attonito dei compagni, degli altri studenti e dei docenti, la giovane si è poi gettata dal corridoio al primo piano dove si trovava, precipitando nell'atrio sottostante.

Superato lo sconcerto, i testimoni della tragedia hanno subito tentato il possibile per aiutare la ragazza, che urlava per il dolore, cercando di spegnere le fiamme con le giacche. Sul posto si sono precipitati i soccorsi che, dopo aver stabilizzato la giovane, hanno provveduto a trasportarla con assoluta urgenza mediante elicottero all'ospedale Percy di Clamart (Hauts-de-Seine). I vigili del fuoco, accorsi sul posto insieme al personale medico, hanno riferito che la ragazza era "incosciente e gravemente ustionata su gran parte del corpo, in particolare sul busto ed una zona del volto” .

Al momento non vi sono notizie circa lo stato di salute della 18enne, le cui condizioni restano critiche. Ancora ignote le cause del suo gesto. Secondo alcune voci, tuttavia, la studentessa sarebbe affetta da problemi psicologici per i quali viene seguita.

Sul caso, ad ogni modo, è stata aperta un'inchiesta. Adesso sta indagando la polizia locale.

Sotto choc i compagni della giovane, gli insegnanti ed il resto degli studenti. Questa mattina, tutti i testimoni sono stati ascoltati sui fatti. Per molti è stato attivato un servizio di supporto psicologico per affrontare il trauma subito.

“Eravamo in palestra, stavamo facendo sport. Attraverso le finestre, abbiamo visto precipitare qualcosa in fiamme, non abbiamo capito cosa stesse succedendo. Abbiamo pensato che fosse un bidone della spazzatura, un oggetto. Il nostro insegnante è uscito con l'estintore. C'erano già due insegnanti che si prendevano cura di lei. È stato molto, molto veloce” , ha raccontato uno studente a “Le Figaro”.