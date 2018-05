Svelato l'abito da sposa di Meghan: costerà più di centomila euro

Meghan Merkle, la futura sposa del principe Harry, il cui matrimonio verrà celebrato il 19 maggio, svela il suo abito da sposa, che sarà firmato Ralph&Russo e costerà ben cento mila sterline.

A rivelarlo è il Daily Mail, che ne precisa i dettagli, ripresi dal Messaggero: sarà ricoperto di perline e interamente cucito a mano. Non ci si può quindi stupire del costo, circa 113 mila euro, che sarà a carico dello sposo e della famiglia reale. Oltre all'abito da sposa, che Meghan indosserà per percorrere la navata centrale della cappella di St. George a Windsor, sotto gli occhi di seicento invitati, e al ricevimento nel castello, per il futuro membro della famiglia reale è stato cucito un secondo abito, da usare durante il ricevimento privato offerto dal principe Carlo a Frogmore House.

Il brand scelto da Meghan, fondato nel 2007 da Tamara Ralph e Michael Russo, è uno dei preferiti dalla sposa e molto apprezzato anche tra le star di Hollywood. La futura principessa lo aveva già scelto per gli scatti ufficiali del fidanzamento con Harry, quando aveva sfoggiato un abito nero, arricchito da diverse trasparenze, costato circa 63 mila euro.

Insieme alle indiscrezioni sull'abito da sposa, sono arrivati nuovi dettagli sul matrimonio, annunciati da Kensington Palace. Infatti, è stato reso noto che Harry e Meghan andranno in luna di miele più avanti, in estate, e già pochi giorni dopo le nozze assolveranno il loro primo impegno pubblico come marito e moglie. Inoltre, i genitori della sposa, divorziati, verranno ricevuti dalla regina Elisabetta e dagli altri reali una settimana prima del matrimonio. La mamma di Meghan, eccezionalmente, accompagnerà in automobile sua figlia a Windsor: il fatto non si è mai verificato in un matrimonio dinastico.