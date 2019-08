Svezia, per chiedere l'elemosina ora serve la licenza

Per chiedere l'elemosina ora bisogna pagare. Lo ha deciso l'amministrazione di Eskilstuna, città a ovest di Stoccolma, introducendo una nuova tassa per chiedere denaro in strada. È il primo caso in Svezia di licenza per l'elemosina.

Come riporta Il Giorno, l'autorizzazione - valida per tre mesi - può essere ottenuta compilando un modulo online o di persona in una stazione di polizia, presentando un documento d'identità in corso di validità. Ma quanto costa la licenza? Circa 23 euro.

Chi sarà sorpreso a mendicare senza permesso rischia una multa fino a 375 euro. Si cerca così di " burocratizzare " l'accattonaggio provando a " rendere più difficile " la richiesta di denaro alle persone, ha spiegato Jimmy Jansson, consigliere comunale socialdemocratico.

Il regolamento però non vieta la vendita in strada. Molti mendicanti, per mettere insieme i soldi dell'autorizzazione, hanno quindi deciso di vendere frutta selvatica. Bacche, in particolare. " Così - ha raccontato una 22enne romena - posso continuare a chiedere soldi ai passanti ".