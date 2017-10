Svezia, concerto per sole donne "per evitare il rischio stupri"

Un concerto vietato agli uomini per proteggere le donne dal rischio di violenze sessuali: è questa l'iniziativa di un gruppo di donne che in Svezia hanno organizzato uno show riservato unicamente al gentil sesso, con i maschi lasciati fuori dalla porta.

A rivendicare la paternità - pardon, la maternità - dell'idea è stata l'attrice Emma Knyckare, che oltre un mese fa ha lanciato una proposta destinata ad avere successo: in poche settimane attraverso la Rete sono stati raccolti oltre centomila euro per uno spettacolo in cui tutti, dalle musiciste alle addette alla sicurezza alle bariste, saranno rigorosamente donne.

Ma a rendere davvero unico il concerto è la motivazione che ha spinto le organizzatrici a lasciare gli uomini fuori dai cancelli: l'impennata di casi di stupri e violenze sessuali denunciate durante i festival musicali nel Paese scandinavo.

Al più importante festival musicale della Svezia, il Bravalla, in soli cinque giorni di spettacolo sono stati registrati 23 casi di violenza sessuale e quattro stupri. Numeri che fanno paura e che hanno portato all'annullamento dello show. A fare ancora più discutere, negli scorsi anni, era stato il caso delle molestie sessuali registrate durante un festival giovanile ai danni di donne minorenni e fatte passare sotto silenzio dalla polizia per "non alimentare polemiche politiche di stampo razziste" contro gli immigrati che ne erano responsabili.