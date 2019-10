La Svizzera non è più un paradiso fiscale.



Il Consiglio economia e finanza dell'Unione Europea (Ecofin), formato dai 28 membri dell'Ue, ha preso due importanti decisioni, rimuovendo Emirati Arabi Uniti e Isole Marshall dalla lista nera delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali e modificando lo status di cinque Paesi, tra cui Albania, Costa Rica, Mauritius, Serbia e Svizzera



In particolare, l'Ecofin ha dichiarato che ladesso o Stato elvetico “ rispetta tutti gli impegni in materia di cooperazione fiscale ”, e per questo è stato rimosso dalla lista grigia dei paradisi fiscali.

La condanna di Oxfam

La ong Oxfam, da tempo in lotta contro l'evasione fiscale, ha condannato la scelta dell'Unione Europea. “ La Svizzera avrà pure abolito i suoi regimi fiscali preferenziali – ha spiegato l'organizzazione – ma offre ancora incentivi fiscali significativi e bassi tassi di interesse alle società. E questo continuerà probabilmente ad attirare le aziende che vogliono evitare il pagamento della loro giusta quota di tasse ”.

La Svizzera ha adottato una riforma fiscale nell'ottobre 2018 ma, a causa di vari ritardi bruocratici, entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2020.