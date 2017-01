La telefonata Trump-Putin: "Uniti per sconfiggere l'Isis"

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta facendo preparare un nuovo ordine esecutivo in cui si danno 30 giorni di tempo alle forze armate per mettere a punto una nuova strategia che porti alla sconfitta dell’Isis. Secondo quanto fa sapere la Casa Bianca, la firma del provvedimento, descritto come la realizzazione di una delle sue principali promesse fatte in campagna elettorale, potrebbe avvenire nelleprossime ore. Secondo indiscrezioni, la parte centrale del nuovo piano prevederebbe l’invio di più forze e mezzi militari sia in Iraq che in Siria. Due giorni fa lo stesso Trump, in un’intervista alla Fox Tv, aveva affermato che "ci si deve liberare dell’Isis perchè non c’è altra scelta". E prorpio il piano anti-Isis è stato al centro della telefonata tra il presidente americano e Vladimir Putin. Durante il colloquio è stato "stabilito un vero coordinamento tra azioni americane e russe per sconfiggere lo Stato islamico e le altre organizzazioni terroristiche in Siria", ha fatto sapere il Cremlino. I presidenti di Russia ed Usa, Vladimir Putin e Donald Trump, concordano nel voler "sviluppare relazioni da pari a pari", fa sapere il Cremlino. Infine nella nota diffusa da Mosca sul colloquio non esiste accenno al fatto che sia stato discusso l'alleggerimento delle sanzioni su Mosca imposte per la situazione in Ucraina. Nella prima telefonata dall'insediamento di Trump, i due leader hanno anche discusso l'importanza del ripristino dei legami economici e delle relazioni tra i due Paesi.