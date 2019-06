Tensione Usa-Iran, cinque compagnie sospendono i voli sull'Iran

Dopo l'abbattimento del drone Usa da parte dell'Iran e il presunto attacco nei confronti di Teheran fermato da Donald Trump, la tensione nel Golfo Persico non accenna a diminuire. E adesso le compagnie aeree iniziano a prendere i primi provvedimenti modificando le rotte dei propri aerei.

United Airlines, Klm, Lufthansa, British Airways e Qantas sono le prime aziende che hanno annunciato che non sorvoleranno il Golfo dell'Oman e lo Stretto di Hormuz per tutelare la sicurezza dei proprio voli. Come dichiarato dalla compagnia dei Paesi Bassi Klm, " l'incidente con il drone è una ragione per non sorvolare lo Stretto di Hormuz per il momento. Questa è una misura precauzionale " e, come riportato da Il Corriere della Sera, l'azienda olandese ha ribadito che la sicurezza è " la priorità assoluta ". L'azienda australiana Qantas, invece, ha voluto affermare che la decisione sulle rotte avrà in particolare effetto sulle tratte tra l'Australia e Londra, ma che questo non dovrebbe implicare un aumento dei tempi dei voli. Da giovedì scorso, invece, gli Stati Uniti hanno diramato l'ordine a tutte le compagnie nazionali di non sorvolare Golfo Persico e Golfo dell'Oman " fino a nuovo ordine ".

Dopo l'annuncio delle cinque comapgnia, anche le compagnie asiatiche come Emirates, Etihad, FlyDubai, Singapore e Malaysia airlines, hanno dichiarato di aver modificato le rotte del volo. E subito dopo, è arrivato anche lo stesso tipo di provvedimento da parte di Alitalia, che ha comunicato il cambio della rotta Roma-Dheli.