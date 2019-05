Terremoto in Austria: ​hanno sfiduciato Kurz

Il cancelliere Sebastian Kurz è stato sfiduciato dal Parlamento. Una decisione che scuote un Paese - l'Austria - già tormentato da quello che ormai è passato alle cronache come Ibizagate.

La situazione è precipitata ieri quando il Partito socialdemocratico austriaco (Spo) ha deciso di porre la fiducia nei confronti di Kurz, il cui governo - dopo la fuoriuscita del Partito della libertà austriaco (Fpo) - è composto solamente da ministri del Partito popolare austriaco (Ovp) e tecnici. Ma la crisi di governo ha radici più profonde che riafforano al 18 maggio scorso, quando lo Spiegel e il Suddeutsche Zeitung pubblicarono un filmato in cui si vedeva il leader dell'Fpo - Heinz-Christian Strache - trattare con una finta oligarca russa per ottenere finanziamenti al suo partito. Di quel video - girato ormai nel lontano 2017 - colpì il tempismo: proprio a una settimana dalle europee. Inoltre, qualcuno - come il comico Jan Böhmermann era a conoscenza di quel filmato, custodito gelosamente per oltri due anni e pubblicato al momento opportuno.

A seguito della crisi di governo, il presidente Alexander Van der Bellen ha indetto le elezioni anticipate in Austria per settembre prossimo.