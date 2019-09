Terrore a Londra, bande rivali si affrontano con coltelli, mazze e machete

Il terrore nelle strade di Londra. È quello che sono riusciti a scatenare decine di uomini che si sono affrontati a Croydon, nel sud della capitale inglese, armati con coltelli, mazze da baseball e machete.

Il gravissimo episodio di violenza, che ha gettato nel panico l’intera zona, è avvenuto lo scorso 3 settembre ed ha come protagonisti i componenti di due bande criminali avversarie. I malviventi hanno dato il via ad una vera e propria guerriglia urbana in pieno giorno, quando le strade erano affollate di persone, tra cui molti turisti, che hanno assistito impotenti alla scena.

Urla, rumori di oggetti scagliati a terra, il corpo a corpo tra i contendenti. Minuti di pura follia ripresi da qualche passante che, a proprio rischio, ha voluto immortale lo scontro con l'intenzione, magari, di aiutare le forze dell’ordine nell’individuazione dei responsabili.