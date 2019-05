Texas, gravidanza record. Partoriti 6 gemelli

A Houston, in Texas, Thelma Chiaka ha compiuto un autentico miracolo partorendo 6 gemelli.

Si tratta di un caso più unico che raro, considerando che la probabilità è quella di un caso su 4,7 miliardi. La mamma di Houston, alla sua prima gravidanza, sta bene così come i suoi piccoli ed ha partorito presso il Woman’s Hospital del Texas. I sei bambini, nati con l'aiuto del dottor Ziad Haidar, sono nati in nove minuti con l’aiuto costante dei medici e degli infermieri e pesavano circa due chilogrammi ciascuno; sono quattro maschi e due femminucce: Zuriel, Zina, Kamsi, Kaeto, Kachi e Kaobi. Uno dei sei figlioletti è già a casa con i suoi genitori, mentre gli altri cinque sono ancora nell’Unità di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale perché necessitano di ancora un po' di assistenza , ma stanno benne usciranno nelle prossime settimane.

"Ho sempre atteso con ansia di rimanere incinta, cosi quando è accaduto, ho accolto la notizia con tutto l’amore che ho - avrebbe dichiarato la mamma come riporta Il Mattino - la festa della mamma è stata, per me, un’esperienza fantastica".