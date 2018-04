Toronto, furgone sui pedoni: in manette uno studente armeno

Il furgone bianco è piombato sulla strada più famosa della città, Yonge Street, proprio mentre a Toronto era in corso la riunione dei ministri Esteri e degli Interni del G7. "Un atto deliberato" , come lo ha definito la polizia, che ha strappato la vita a dieci persone e ha ferito altri quindici passanti (guarda il video). Dopo essere salito sul marciapiede che Alek Minassian, uno studente 25enne di origine armena residente in un sobborgo di Toronto, ha falciato i pedoni per oltre due chilometri (guarda la gallery). Dopo la strage ha provato a fuggire ma è stato arrestato dagli agenti.

L'orrore è piombato su Toronto alle 13:30 ora locale (le 19,30 in Italia), all'incrocio tra Yonge e Finch. Una trentina di chilometri più in là erano riuniti i ministri del G7. Tra questi erano presenti anche gli italiani Angelino Alfano e Marco Minniti. Dai registri della polizia di Toronto non è emerso alcuna traccia sul passato di Alek Minassian. Non era già noto alle forze dell'ordine. Eppure ieri è spuntato dal nulla, ha imbroccato un marciapiede ed è andato avanti a falciare per due chilometri passanti innocenti. Uno studente di college, solitario, problematico e ossessionato maniacalmente dalle stragi: è questo il profilo del 25enne di origine armena. "Non sono sicuro che avesse qualche amico, almeno non pubblicamente" , ha raccontato alla Cbc News Ari Bluff, che era andato con lui alla Thornlea Secondary School di Thornhill. "Tutte le volte che lo vedevamo nei corridoi - ha rivelato - provavamo a parlargli o a dirgli ciao" .