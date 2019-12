Tragedia in Kazakistan: ​l'aereo si schianta dopo il decollo

Tragedia aereo ad Almaty, in Kazakistan. Il terribile incidente è avvenuto quando erano da poco passate le 7.20 (ora locale) e il velivolo della compagnia locale Bek Air, un Fokker-100 che aveva a bordo 95 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio e le stava portando a Nur-Sultan, ha prima colpito una barriera e poi si è andato a schiantare contro un edificio nelle vicinanze della zona residenziale della città (guarda il video). Nell'impatto sono morte almeno quindici persone, mentre una sessantina sarebbero rimaste ferite (diciassette di questi versano in gravi condizioni).

Non appena è stato informato della tragica notizia, il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, ha annunciato che verrà istituita quanto prima "una commissione governativa" che sarà guidata dal premier Askar Mamin e servirà a fare luce sulle cause dell'incidente. L'aereo della Bek Air avrebbe, infatti, perso quota poco dopo il decollo da Almaty e, secondo il sito Kazinform, il velivolo avrebbe così colpito una barriera per poi schiantarsi contro un edificio (guarda la gallery). "Fortunatamente" , come ha spiegato il capo del dipartimento Emergenze della città, Yerlan Alibekov, l'abitazione era vuota, perché era ancora in costruzione, e "i serbatoi del carburante non sono esplosi" . Si è evitato così un bilancio che avrebbe potuto essere di gran lunga peggiore.