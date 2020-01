Troppe cause di molestie: Scout Usa pronti a chiedere la bancarotta

Uno scandalo che aveva sconvolto l'America. Sono circa 12mila le persone che affermano di essere state abusate sessualmente, quando erano bambini, da membri dei Boy Scouts of America. E ora, la denuncia di 8 uomini, arrivata lo scorso lunedì, rischierebbe di far capitolare l'associazione, secondo quanto sostenuto da Repubblica.

Le ultime 8 denunce contro gli Scout Usa in ordine cronologico sono state depositate a Washington da uomini provenienti da 8 Stati diversi, dove il caso era ormai prescritto. Molti di loro, infatti, all'epoca degli abusi, non avevano nemmeno 8 anni. Ma un'associazione di avvocati, la Abused in scouting, ha trovato un modo, per permettere anche alle vittime di casi prescritti di ottenere giustizia, evitando la prescrizione. A Washington, infatti, un nuovo statuto, in vigore fino al maggio del 2021, permette ai 40enni e, in alcuni casi, anche alle persone più anziane, che sono stati abusati da bambini, di presentare una nuova denuncia, che permette la riapertura del caso. Uno statuto che potrebbe portare all'arrivo di numerose altre denunce.