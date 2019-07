Trump: "Abbiamo abbattuto un drone iraniano nel Golfo Persico"

Gli Stati Uniti hanno appena abbattuto un drone iraniano in volo sopra lo Stretto di Hormuz, nel Golfo Persico.

Ad annunciare ciò è stato lo stesso presidente americano Donald Trump, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Egli ha appunto comunicato ai media che la marina Usa, questo giovedì, avrebbe distrutto un velivolo di Teheran in procinto di “attaccare” una nave da guerra di Washington. Il tycoon ha poi tuonato: “Questa è stata l’ultima di innumerevoli minacce e provocazioni condotte dal corrotto regime iraniano contro i nostri uomini impegnati a garantire la libera navigazione nelle acque internazionali. Gli Stati Uniti non hanno fatto altro che esercitare il loro diritto all’autodifesa contro un’incursione esterna intesa ad attentare alla sicurezza dei nostri soldati, delle nostre navi e dei nostri interessi” . Egli ha successivamente esortato tutti i Paesi alleati dell’America a condannare “i tentativi di Teheran di pregiudicare la libertà di navigazione e il commercio globale” . Distruggendo l’apparecchio volante della nazione asiatica, gli Usa, ha esultato The Donald, avrebbero finalmente “vendicato” la perdita di un proprio drone avvenuta il mese scorso, in quanto colpito dalla contraerea iraniana.

Tutti i dettagli sul recente abbattimento verificatosi nelle acque mediorientali sono stati forniti dal Pentagono subito dopo le dichiarazioni dell’inquilino della Casa Bianca. Tramite un comunicato, il dicastero della Difesa ha infatti stabilito che a essere “minacciata” dal velivolo appartenente alla Repubblica islamica sarebbe stata la portaelicotteri USS Boxer, impegnata in un’operazione anti-pirateria nello Stretto di Hormuz. In base a quanto riporta la nota, questo giovedì, intorno alle 10:00 (ora locale), un aereo a pilotaggio remoto iraniano avrebbe appunto pericolosamente puntato la nave in questione, ignorando i reiterati appelli degli operatori radar Usa a interrompere tale marcia di avvicinamento. Di conseguenza, l’equipaggio della portaelicotteri avrebbe attivato il sistema di difesa antiaerea, abbattendo il drone sospetto.