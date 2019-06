Trump atterra a Londra e attacca il sindaco: "Un perdente"

Neppure il tempo di mettere il piede a terra e Donald Trump ha già bersagliato il primo obiettivo politico della sua trasferta londinese: il sindaco Sadiq Khan - per il presidente degli Stati Uniti d'America - è "un perdente". Anzi, per essere precisi, il politico musulmano è anche il "gemello" di Bill De Blasio, il sindaco di New York che ha sfidato The Donald alle presidenziali del 2020, candidandosi alle primarie democratiche. Un giudizio che non può essere interpretato in maniera favorevole.

Ha avuto inizio così, con una stoccata ben indirizzata ai fianchi del primo cittadino progressista più noto del Regno Unito, la visita in Gran Bretagna del commander in chief. A riportarlo, tra gli altri, è il Corriere della Sera. Non sono questi giorni in cui ci si può distrarre: il tycoon ha dichiarato, provocando, che Nigel Farage, l'uomo che ha di nuovo stupito il Vecchio continente arrivando primo nella sua nazione alle elezioni valevoli per il rinnovo del Parlamento europeo, sarebbe l'uomo adatto per trattare con l'Unione europea sulla Brexit. Poi è arrivato l'endorsement all'ex ministro degli Esteri Boris Johnson, che nel frattempo sta sgomitando per ottenere la leadership governativa.

Trump è a Londra per lasciare il segno. The Donald, appena atterrato, ha sin da subito fatto capire che aria tira.