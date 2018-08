Trump cancella 200 milioni di aiuti ai palestinesi: "Servono per altri progetti ad alta priorità"

Prima lo stop ai fondi per la Siria, e ora lo stop a quelli destinati alla Striscia di Gaza. Il presidente americano, Donald Trump, dopo aver siglato il disimpegno sul fronte siriano annuncia ora di aver cancellato più di 200 milioni di dollari in aiuti inizialmente destinati ai palestinesi nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, destinandoli "altrove" ad altri "progetti ad alta priorità".

La mossa, come rivela un alto funzionario del Dipartimento di Stato americano, è arrivata dopo una revisione dei programmi di aiuto nei territori palestinesi e "tiene conto delle sfide che la comunità internazionale deve affrontare per fornire assistenza a Gaza, dove Hamas mette in pericolo la vita dei cittadini e degteriora una situazione umanitaria ed economica già disastrosa".

Ad aprile Trump aveva annunciato l'intenzione di congelare l'invio di fondi per la stabilizzazione della Siria. Intenzione poi concretizzata qualche giorno fa. Anche in questo caso, comunque, si è deciso di destinarli ad altre priorità non meglio definite. "Gli Stati Uniti hanno messo fine al ridicolo pagamento annuale di 230 milioni di dollari per la Siria. L'Arabia Saudita e altri ricchi Paesi del Medio Oriente cominceranno a pagare invece degli Usa. Io voglio sviluppare gli Stati Uniti, le nostre forze armate e i Paesi che ci aiutano!", aveva twittato il presidente.