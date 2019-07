Trump contro la web tax di Macron: "Dazi sul vino francese"

La Francia approva la web tax? Gli Stati Uniti rispondono con i dazi sul vino. È la minaccia che il presidente americano Donald Trump ha rivolto all'omologo transalpino Emmanuel Macron dopo la notizia dell'approvazione, da parte del Senato francese, di un'imposta del 3% per le aziende digitali con un fatturato globale di oltre 750 milioni di euro e uno di 25 milioni prodotto in Francia. " La Francia ha appena imposto una tassa digitale sulle nostre meravigliose aziende tecnologiche americane. Se qualcuno deve tassare, quel qualcuno dovrebbe essere la loro nazione, gli Usa. Presto annunceremo un'azione sostanziale in risposta alla follia di Macron. Ho sempre detto che il vino americano è migliore del vino francese ", scrive su Twitter il capo della Casa Bianca.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!