La gaffe di Trump: "Costruirò un muro in Colorado"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante un recente comizio, ha commesso un palese errore di geografia, mentre era intento a ribadire la sua determinazione a costruire un muro al confine con il Messico.

In base a quanto riporta la Cnn, il tycoon, in occasione di un evento pubblico svoltosi a Pittsburgh, ha infatti rivelato la sua intenzione, al fine di bloccare i flussi di immigrati irregolari provenienti dal Centroamerica, di “costruire un muro in Colorado” . Tale Stato Usa, però, non condivide alcuna porzione di territorio con il Messico, in quanto si trova lontano dalla frontiera meridionale statunitense. L’entità federata in questione è appunto situata pressoché al centro del Paese, stretto tra Utah a ovest e Kansas a est, mentre confina con Wyoming e Nebraska a nord e con Oklahoma e Nuovo Messico a sud.

La gaffe di Trump è contenuta in queste frasi da lui pronunciate a Pittsburgh: “Sapete perché vinceremo in Nuovo Messico? Perché loro vogliono sicurezza alla frontiera. Costruiremo quindi un muro al confine del Nuovo Messico e costruiremo un muro in Colorado. Un muro magnifico, un grande muro che funziona veramente, dal quale non si può passare né sopra né sotto. Costruiremo poi un muro in Texas, ma non ne costruiremo in Kansas, dove beneficeranno di quello di cui ho appena parlato” .

La svista compiuta da The Donald ha subito scatenato l’ironia dei suoi avversari politici. Ad esempio, il senatore democratico Patrick Leahy ha pubblicato su Twitter, con l’intento di mettere in ridicolo il presidente americano, una mappa degli Stati Uniti “corretta” sulla base delle concezioni geografiche di Trump, ossia provvista del “nuovo” confine tra Colorado e Messico.