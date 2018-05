Trump: "Fate auto in America. Marchionne è il mio preferito"

"Voglio vedere più auto costruite negli Stati Uniti". È questo l'invito che arriva da un incontro tra Donald Trump e i principali player del settore automobilistico alla Casa Bianca, in cui il presidente statunitense ha anche lodato l'ad di Fca, Sergio Marchionne, definendolo il suo "preferito nella stanza".

La ragione dell'apprezzamento di Trump è la sua filosofia dell'America First, che non può non farlo guardare con apprezzamento all'aver deciso lo "spostamento della produzione nel Michigan dal Messico". Per cui l'inquilino della Casa Bianca ha ringraziato, assicurando che a ringraziare Marchionne sono anche gli abitanti dello Stato americano dove la Fca si è spostata da oltrefrontiera.

Trump ha convocato l'industria dei motori per parlare degli standard sulle emissioni e degli accordi di libero scambio, di cui non è un fan. Marchionne ha detto di ritenere giusta la revisione degli "standard dell’Epa, come originariamente previsto, è la cosa giusta da fare"."«Il processo è nelle fasi iniziali e trarre conclusioni affrettate e ipotizzare un esito sarebbe quindi un errore", ha però detto. Ma per "preservare un programma nazionale che stimoli miglioramenti continui nell’efficienza dei veicoli e al contempo ci permetta di realizzare veicoli che i nostri clienti vogliono acquistare, a prezzi loro accessibili", serve "la volontà di tutte le parti di arrivare a compromessi".