Trump ferma l'auto e prosegue la parata a piedi

A sorpresa il presidente Usa Donald Trump ha fermato a oltre metà del percoso dal Campidoglio verso la Casa Bianca la limousine, è sceso con la moglie Melania ed il figlio Barron e sta procedendo a piedi tra due ali di folla. Dopo pochi minuti, scortato sempre dagli agenti del Secret Service, i tre sono risaliti sulla "Bestia", la vettura superblindata ereditata da Barack Obama che ha come targa un semplice numero "1", e hanno proseguito verso il 1600 di Pennsylvanya Avenue, il suo nuovo indirizzo per i prossimi 4 anni. Sotto una pioggia leggera, la limousine nera su cui si trova Trump è scortata dalle forze militari e dalla banda. Il corteo percorrerà il chilometro e mezzo che separa il Campidoglio dalla Casa Bianca, dalle tribune poste nella storica Lafayette Square, dove hanno già trovato posto un certo degli ospiti, come il candidato per il procuratore generale, il senatore Jeff Sessions. Prima di raggiungere la Casa Bianca, è tradizione che il presidente si fermi in alcune occasioni auto per salutare i partecipanti, per strette di mano e selfie.