Trump incontrerà Kim Jong-un a fine febbraio

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, a fine febbraio. Ad annunciarlo è stata la Casa Bianca, che però non ha dato indicazioni precise sul luogo né sulla data dell'incontro.

La notizia del nuovo vertice fra Corea del Nord e Stati Uniti arriva dopo l'incontro fra Trump e Kim Yong Chol a Washington. Un meeting in cui il presidente Usa ha voluto ribadire la volontà di dialogare con Pyongyang, ma ha anche riconfermato l'impegno affinché la Corea del Nord smantelli il suo programma nucleare e il suo arsenale. " Il presidente Donald Trump ha incontrato Kim Yong Chol per un'ora e mezza per discutere della denuclearizzazione e di un secondo summit, che si svolgerà verso la fine di febbraio ", ha detto la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders. " Il Presidente - ha proseguito la portavoce - non vede l'ora di incontrarsi con il presidente Kim in un luogo che sarà annunciato in un secondo momento ".

L'incontro con Trump è arrivato dopo un incontro a porte chiuse tra l'inviato di Pyongyang, il Segretario di Stato Mike Pompeo e l'inviato speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, Stephen Biegun. L'incontro è avvenuto questa mattina al Dupont Circle Hotel nel centro di Washington. Secondo quanto riferito dai media americani, il negoziatore nordcoreano portava con sé una lettera di Kim a Trump.