Trump licenzia Sarah Sanders, capo dell'ufficio-stampa della Casa Bianca

Sarah Huckabee Sanders, responsabile dell’ufficio-stampa della Casa Bianca, è stata di recente rimossa dall’incarico per ordine del presidente Trump.

È stato il tycoon in persona a comunicare, tramite un tweet, l’uscita di scena della donna, che avrà luogo a tutti gli effetti alla fine di giugno. Nel messaggio in questione, l’inquilino della Casa Bianca ringrazia ufficialmente la Sanders, figlia dell’ex governatore repubblicano dell’Arkansas Mike Huckabee, senza però accennare minimamente alle ragioni alla base del siluramento né all’identità del successore di costei, che ricopriva la mansione di capo dell’ufficio stampa presidenziale dal luglio del 2017.

Prima della pubblicazione del tweet, il magnate newyorchese, in occasione di alcuni incontri alla Casa Bianca con dei cronisti, aveva pubblicamente elogiato la donna, definendola più volte “una guerriera” , “una persona speciale” e “un simbolo di tenacia e duro lavoro” .

Per il momento, la Sanders non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali ai media statunitensi, ma la Cnn afferma di essere riuscita a intercettare alcune parole pronunciate a caldo dall’ex capo dell’ufficio-stampa del tycoon: “Desidero ringraziare con tutto il cuore Donald Trump per la straordinaria opportunità che mi ha dato quasi due anni fa. È stata un’esperienza che custodirò come uno dei ricordi più belli della mia vita. Continuerò a essere una delle più convinte e leali sostenitrici delle politiche promosse dal presidente” .