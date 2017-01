Trump: "Limitazioni ai viaggi in Usa anche per i cittadini europei"

In vista dell'Inauguration Day del prossimo 20 gennaio, una giornata che si rivelerà "ancora più grande di quanto mi aspettassi" . E ancora: "Per molti anni il nostro paese è stato diviso, pieno di rabbia e diffidente. Molti dicono che questo non cambierà mai, l'odio è troppo profondo" . E, invece, il neo presidente americano Donald Trump assicura: "Cambierà!". E poi torna sui nuovi posti di lavoro: "I democratici sono furiosi, perchè tanti democratici di Obama hanno votato per me. E con tutti i posti di lavoro che sto riportando nel nostro paese, quel numero diventerà ancora più grande. Aziende automobilistiche e di altri settori se intendono fare affari nel nostro paese devono ricominciare di nuovo a fare qui le cose . Si vincerà!" . E, infine, l'invito alla grande giornata del 20 gennaio a Washington: "Buon divertimento!" .

Ormai siamo agli sgoccioli. Ancora pochi giorni e Trump sarà nominato presidente degli Stati Uniti. Allora inizierà per lui e per il suo staff un cammino di governo di cui finora si è solo chiacchierato. Dalle parole ai fatti. Molte delle misure che il tycoon intyende attuare interesseranno anche il Vecchio Contimnente. Anche per gli europei sarà, infatti, più difficile viaggiare negli Stati Uniti. In una intervista al quotidiano britannico Sunday Times, ha spiegato che intende prendere "una serie di misure" che mirino a rendere molto più sicuro il confine americano. Come già annunciato in campagna elettorale, farà applicare "controlli estremi" per chi arriverà da "parti del mondo conosciute per il terrorismo islamico" e introdurrà restrizioni anche per i cittadini europei.