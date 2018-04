Trump minaccia il Messico: "Senza muro niente nafta"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna sul tema immigrazione e lo fa attaccando via social da una parte l'opposizione dei democratici dall'altra la scarsa collaborazione del Messico.

"Gli agenti delle pattuglie di confine non sono autorizzate a svolgere correttamente il loro lavoro per colpa di ridicole leggi liberali dei democratici come il catch and release ("ferma e rilascia"). Sempre più pericolose. Arrivano le carovane", scrive su Twitter il presidente americano che aggiunge: "Ora basta con l'accordo Daca". Il Deferred Action for Childhood Arrivals "rinvio per arrivi in età infantile" è il programma di protezione per gli immigrati irregolari arrivati negli Stati Uniti da minorenni.

Sempre via Twitter il presidente Trump attacca il Messico che "sta facendo molto poco se non nulla, per fermare le persone che entrano nel Paese attraverso il confine meridionale e poi arrivano negli Usa. Se la ridono davanti alle nostre stupide leggi sull'immigrazione". Poi avverte: "Devono fermare droga e persone in arrivo", o altrimenti, minaccia, "io fermerò il Nafta (l'accordo noramericano per il libero scambio ndr.)" E conclude: "Serve il muro!"