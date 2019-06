Trump punisce Cuba. Al via nuove sanzioni: "Ruolo destabilizzante"

Nuove sanzioni a Cuba. È questo quanto deciso dall'amministrazione Trump, che ora ha imposto il divieto per i viaggi formativi di gruppo, uno dei principali mezzi tramite i quali i cittadini Usa si recano sull'isola. Il Tesoro Usa, nell'annunciare la decisione, spiega che è mirata a punire quello che definisce il "ruolo destabilizzante" di Cuba nella regione. Introdotto anche un divieto di esportazione Usa a Cuba di imbarcazioni e aerei privati.

Già ad aprile gli Stati Uniti hanno rafforzanto l'embargo contro l'isola a regime comunista, annunciando che avrebbero attivato il capitolo III della Helms-Burton, legge approvata nel 1996. A partire dal 2 maggio, infatti, i cittadini statunitensi che videro i loro beni confiscati dalla rivoluzione castrista potranno fare causa a chiunque li abbia poi comperati dal regime dell'Avana. Si tratta non solo di case ma anche di hotel, fabbriche e terreni.

L'obiettivo del provvedimento era stato spiegato così dal segretario di Stato Mike Pompeo: "Finalmente gli americani avranno una possibilità di ottenere giustizia. Per oltre 22 anni il capitolo III è rimasto sospeso nella speranza che il regime cubano passasse alla democrazia. Ma l'amministrazione Trump sa vedere la realtà, ovvero che i dittatori vedono l'appeasement come una debolezza. Il tentativo del presidente Obama di moderare il regime non ha funzionato. Cuba ha esportato per anni la sua oppressione in Venezuela. I militari, l'intelligence e le forze di sicurezza cubane mantengono Maduro al potere. Questo comportamento mina la stabilità dei paesi dell'emisfero occidentale e costituisce una diretta minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti".