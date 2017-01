Trump rivoluziona la Casa Bianca: torna busto di Churchill

Donald Trump ha riportato un busto di Winston Churchill all'Ufficio ovale della Casa Bianca dopo che Barack Obama lo aveva spostato nella Sala dei trattati al secondo piano sollevando critiche fra i repubblicani e fra i britannici. Trump ha così voluto onorare la promessa fatta al leader del movimento per la Brexit in Gran Bretagna Nigel Farage in campagna elettorale. Il nuovo presidente ha anche portato un busto di Theodore Roosvelt, che ha fatto sistemare in una biblioteca. Le tende, cremisi con Obama, sono diventate d'oro. Il busto di Martin Luther King invece troneggia al suo posto, come segnala un tweet con foto del portavoce della Casa Bianca Sean Spicer. Intanto su Twitter il presidente è tornato a far sentire la sua voce: "Sono onorato di servire il grande popolo americano, come 45mo presidente degli Stati Uniti". Stamattina aveva invece definito "fantastica la giornata e la serata di ieri a Washington". "Grazie a Fox News - ha aggiunto - e ai molti altri media per la grande" copertura del discorso d'insediamento.