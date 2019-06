Trump rompe protocollo e stringe la mano alla Regina

Donald Trump e la first Lady Melania sono stati accolti a Buckingham Palace dalla regina Elisabetta insieme al principe Carlo e alla moglie Camilla. Incontrando la regina, però, il presidente americano ha "rotto" il protocollo reale, scegliendo di stringerle la mano invece di fare il tradizionale inchino. Stessa cosa anche da parte della moglie Melania. La stretta di mano non è di certo vietata, ma di solito non accade spesso.

Her Majesty, comunque, sembra aver apprezzato e ha sfoggiato un grande sorriso al tycoon. Non è comunque la prima volta che questi strappi al protocollo si verificano. Nel 2009, per esempio Michelle Obama aveva stretto la mano alla Regina e la sovrana le ha messo un braccio intorno alla schiena. Gesto poi ricambiato dalla ex first lady. La conferma, insomma, che questi gesti spontanei sono apprezzati dalla Regina. E non sono assolutamenti interpretati da lei, come stanno scrivendo tanti quotidiano italiani e internazionali, in modo negativo o come una mancanza di rispetto.

Nella prima tappa della sua visita di tre giorni nel Regno Unito, l'arrivo di Trump è stato segnato da colpi di cannone sparati in suo onore. Il presidente pranzerà con la regina poi prenderà il tè con Carlo e Camilla nella loro residenza di Clarence House, prima del banchetto ufficiale in serata.