Trump a sorpresa in Afghanistan: "Trattative con i Talebani"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato a sorpresa in Afghanistan. Una visita per incontrare i soldati americani di stanza nel Paese, in modo da celebrare con loro il Giorno del Ringraziamento, e tenuta all'oscuro di tutti (i giornalisti che erano con lui hanno dovuto mantenere la più stretta segretezza) per motivi di sicurezza.

Il presidente Usa è partito dalla sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, per atterrare nella base di Baghram, nel cuore dell'Afghanistan. Prima visita ufficiale nel Paese per il capo della Casa Bianca (la seconda ai soldati sul fronte dopo quella in Iraq), il viaggio serve per due ragioni. La prima, far capire ai soldati Usa di non aver dimenticato il loro impegno; la seconda, far capire soprattutto agli elettori di voler rimanere fermo nel suo obiettivo di porre fine alle "endless wars", le guerre infinite di cui Trump è un fermo oppositore. Lo ha fatto intendere per la Siria - anche se con risultati poco chiari - e lo vuole far capire sopratutto per l'Afghanistan dove le truppe Usa non riescono a frenare l'avanzata dei Talebani mentre lo stesso dei negoziati rischia di far inserire altre potenze regionali nel dialogo: in primis Cina, Russia e Iran.