Trump vara sanzioni contro il ministro degli Esteri iraniano Zarif

L’amministrazione Trump, dopo avere disposto sanzioni contro l’Ayatollah Ali Khamenei, ha appena messo nel mirino un’altra figura di spicco del governo iraniano, il ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif.

Il dipartimento del Tesoro federale, guidato dal segretario Steven Mnuchin, ha infatti da poco disposto provvedimenti restrittivi sul piano finanziario ai danni del capo della diplomazia di Teheran e dei suoi familiari. In particolare, le misure che penalizzano Zarif, ha spiegato lo stesso Mnuchin alla stampa Usa, consistono principalmente nel “congelamento” dei beni riconducibili al ministro del Paese islamico situati negli Usa, nonché nel divieto a suo carico di stipulare contratti con imprese statunitensi.

Il rappresentante dell’esecutivo iraniano, inoltre, è stato letteralmente “bandito” dal territorio a stelle e strisce, in quanto vi si potrà recare soltanto se l’amministrazione Trump gli accorderà “caso per caso” dei nullaosta. Di conseguenza, tale restrizione rischia di impedire al ministro di Teheran di recarsi a New York per prendere parte alle periodiche sessioni dell’Assemblea generale Onu.

Mnuchin ha poi esposto agli organi di informazione statunitensi le ragioni che hanno indotto le autorità di Washington a sanzionare Zarif. Alla base della linea dura dell’amministrazione federale vi sarebbe innanzitutto il fatto che costui sarebbe il “principale rappresentante e portavoce nel mondo” delle politiche promosse dal “terrorista Stato iraniano” . Un ulteriore motivo dell’offensiva di Washington contro il capo della diplomazia della nazione sciita sarebbe la decisione di Teheran di dichiarare, pochi giorni fa, il segretario di Stato americano Mike Pompeo “persona non grata” , intimandogli contestualmente di non entrare più in territorio persiano. Le restrizioni Usa inflitte recentemente al ministro del governo Rouhani sarebbero quindi una “ritorsione proporzionata” di Trump allo sgarbo compiuto in precedenza dal Paese islamico contro Pompeo.