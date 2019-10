Tunisia, urla "Allah Akbar" e accoltella un uomo: muore turista francese

Prima ha urlato "Allah Akbar". Poi lo ha colpito. È successo a Biserta, in Tunisia, dove un turista francese è stato ucciso da un uomo armato di coltello. Lo ha riferito l'emittente tunisina Nessma, citando fonti delle forze di sicurezza.

La vittima stava lasciando un Hamam nella zona di El Houach-Zarzouna quando è stata colpita alle spalle. L'aggressore prima di scappare ha anche ferito un soldato che era intervenuto per difendere il turista. Il militare è ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Secondo quanto riferito dal portavoce del ministero dell'Interno, Khaled Hayouni, le forze di sicurezza avrebbero scoperto l'identità dell'aggressore, che avrebbe precedenti penali. Si tratta di un uomo di 26 anni già noto alle forze dell'ordine. La polizia sta ora indagando sul caso.

Ieri nel Paese si sono tenute le elezioni presidenziali che hanno visto la vittoria del 61enne Kais Saied.