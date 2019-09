Turchia, insulta Erdogan: oppositrice condannata a 9 anni e 8 mesi

In Turchia un'oppositrice del presidente Recep Tayyp Erdogan è stata condannata a 9 anni e 8 mesi di carcere per “ insulti contro il capo di Stato ” e “ propaganda terroristica ”.



Si chiama Canan Kaftanciuglu, è responsabile del Chp, cioè il Partito Popolare Repubblicano turco, ed è finita sotto il torchio della giustizia per aver attaccato Erdogan con una serie di tweet pubblicati a partire dal 2014.

Una condanna pesante

Il procedimento nei confronti della Kaftancioglu è stato aperto lo scorso 15 gennaio dopo che i post della donna erano diventati virali. La prima querela è stata presentata dalla testata giornalistica Sabah, che ha chiesto la condanna della dirigente del Chp. Il 25 gennaio anche lo stesso Erdogan si è costituito parte lesa.