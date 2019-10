Turchia, nelle moschee la "preghiera di Fatih il conquistatore"

La Turchia ha appena dato il via all'operazione militare per scacciare i curdi dal nord della Siria. Per vegliare sulla buona riuscita della missione, il direttorato turco per gli affari religiosi, il Diyanet, ha annunciato che domani mattina in ogni moschea del Paese verrà letta una preghiera particolare.

Si tratta della cosiddetta sura di Fatih Sultan Mehmet. Chi era costui? Il sultano ottomano protagonista della presa di Istanbul nel 1453 e soprannominato "il conquistatore".

Il Diyanet ha fatto sapere che la sura di Fatih “ sarà letta per auspicare la vittoria dell'esercito turco nell'operazione militare da poco avviata ”.

La risposta siriana

Intanto, secondo quanto riportato dalla tv satellitare al-Arabiya, le Forze Armate turche hanno già colpito almeno 16 obiettivi nel nord della Siria nel corso di raid aerei e attacchi di artiglieria. I

In risposta ad Ankara, la Siria ha esploso due colpi di artiglieria pesante verso la Turchia, precisamente nei pressi di Ceylanpinar, in un’area però priva di abitazioni.

Proprio qui sono stanziati i militari turchi che stanno partecipando all’operazione militare contro i curdi siriani del Pyd-Ypg. La reazione siriana non ha tuttavia provocato vittime, feriti o danni di alcun tipo.