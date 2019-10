Ue, rigettata la candidatura della Goulard. Commissione a rischio?

Nuovi problemi per la squadra di Ursula von der Leyen. Già, perché il Parlamento Europeo ha rigettato la candidatura della francese Sylvie Goulard, precedentemente incaricata a ricoprire il ruolo di commissaria al Mercato Interno e all'Industria della Difesa.

La decisione è arrivata oggi ed è stata presa in un voto segreto delle commissioni Mercato Interno e Industria dell'Europarlamento.

Questa mattina i gruppi del Partito Popolare Europeo, dei Verdi, Identità e Democrazia e Sinistra Unitaria europea si sono espressi contro Goulard; a suo favore c'era solo il gruppo Renew Europe. La francese è rimbalzata alla seconda audizione di fronte all'Europarlamento con una votazione che non lascia spazio ad ambiguità: 82 no contro appena 29 sì.

Goulard è finita nell'occhio del ciclone a causa di alcuni suoi guai giudiziari e di un potenziale conflitto di interesse. La Francia e l'Olaf, cioè l'organismo di lotta alle frodi dell'Unione Europea, stanno indagando su di lei per fondi dell'Europarlamento usati per pagare un collaboratore.

Pesa inoltre il fatto che Goulard abbia lavorato come consulente per un think thank che fa capo all'investitore Nicolas Berggruen.

Le reazioni di Lega e FdI

Adesso la bocciatura della candidata francese potrebbe mettere in discussione l'entrata in funzione della Commissione guidata da bon der Leyen, prevista per il prossimo 10 novembre.

Voci di corridoio sostengono infatti che il voto in plenaria a Strasburgo riguardante l'intera Commissione Europea del 23 ottobre possa venir rimandato alla plenaria di novembre.



Intanto l'ex ministro italiano dell'Interno, Matteo Salvini, ha accolto la notizia con soddisfazione: “ La candidata commissaria di Macron – ha detto il leghista – è stata bocciata dal Parlamento di Bruxelles. Ottima notizia. La maggioranza voluta da Pd-5Stelle-Merkel-Macron è figlia della paura e della voglia di poltrone. A Bruxelles come a Roma, meritano di essere mandati a casa ”.