Uk, comunità musulmana contro i vaccini: "Sono impuri"

La comunità islamica del Regno Unito ha di recente emesso un verdetto “anti-vaccini” , denunciando l’ “incompatibilità” di questi ultimi con le prescrizioni della sharia.

Il Muslim Council of Britain, a cui sono affiliate oltre 500 istituzioni religiose musulmane, tra moschee e scuole coraniche, ha infatti da poco approvato un documento che esorta le famiglie di fede maomettana residenti nel Paese a non sottoporre i loro piccoli a tali trattamenti medici, poiché basati sull’impiego di “sostanze impure” . I vertici religiosi hanno tuonato in particolare contro il vaccino antinfluenzale Fluenz, attualmente disponibile in Gran Bretagna come spray nasale e realizzato per mezzo dell’utilizzo di “gelatina animale” . Questa deriva per lo più dalla cotenna di maiale, ossia un animale giudicato dall’islam come “immondo” .

Di conseguenza, l’appello anti-vaccini rivolto dal Muslim Council of Britain alle famiglie musulmane è finalizzato, a detta del documento appena varato, a evitare che i minori si “contaminino” venendo a contatto con gli “abominevoli ingredienti” alla base del Fluenz. Secondo i vertici maomettani, i genitori realmente fedeli alla loro identità religiosa dovrebbero sottrarre alle cure antinfluenzali i propri piccoli fino a quando non sarà disponibile un trattamento “completamente privo di elementi derivati dalla carne suina” .

Il servizio sanitario del Regno Unito ha reagito all’iniziativa promossa dall’organizzazione islamica esprimendo “profonda preoccupazione” . Mary Ramsay, responsabile del dipartimento-profilassi costituito presso l’istituzione medica Royal College of Public Health, ha quindi dichiarato: “A livello nazionale, la copertura vaccinale è drammaticamente insufficiente soprattutto all’interno delle comunità immigrate. L’appello dichiaratamente anti-vaccini lanciato in questi giorni dal Muslim Council of Britain contribuirà ad accrescere la diffidenza dei residenti stranieri verso il personale dei nostri ospedali. Se le famiglie musulmane eseguiranno fedelmente quanto intimato dalle loro autorità religiose, la salute della popolazione minorile del Paese verrà messa a serio rischio” .