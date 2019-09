Uk, fallisce la compagnia Thomas Cook: Londra deve ora rimpatriare 165mila turisti inglesi

Il tour operator britannico Thomas Cook, con alle spalle 178 anni di storia, ha dichiarato bancarotta, determinando di conseguenza l’avvio della procedura di liquidazione del proprio patrimonio.

Il colosso dei viaggi, fondato nel 1841 per incoraggiare le gite fuori porta dei sudditi di Sua Maestà, non è infatti riuscito a procacciarsi i circa 200 milioni di sterline necessari a scongiurare il proprio fallimento. Il gruppo londinese aveva già ricevuto il mese scorso, al fine di sopperire momentaneamente alle proprie difficoltà finanziarie, un’importante iniezione di liquidità da parte della società cinese Fosun Tourism Group. Quest’ultima, offrendo a Thomas Cook ben 450 milioni di sterline e promettendo di sborsare successivamente una cifra analoga, si era accaparrata il 75% della divisione operativa del tour operator e il 25% della sua compagnia aerea ufficiale, divenendo di conseguenza il principale azionista dell’azienda britannica.

Nonostante l’esborso considerevole da parte della sigla orientale, il mancato reperimento di quei 200 milioni di sterline ha compromesso in maniera irrimediabile la sopravvivenza del quasi centenario marchio inglese. Con il fallimento di Thomas Cook, i suoi 21mila impiegati, di cui 9mila presenti nel Regno Unito e i restanti sparsi in 16 diversi Paesi, rischiano di perdere il posto di lavoro.

La fine dello storico tour operator, riporta la Cnn, è stata ufficializzata dallo stesso tramite un comunicato-stampa, che chiarisce: “Nonostante gli sforzi considerevoli, le discussioni tra le diverse parti interessate del gruppo e le nuove fonti di possibili finanziamento non siamo arrivati a un accordo, quindi il consiglio ha concluso che non aveva altra scelta che prendere provvedimenti per entrare in liquidazione con effetto immediato" .

Il fallimento di Thomas Cook e la cessazione immediata delle attività della sua linea aerea hanno fatto quindi emergere la questione della sorte dei circa 600.000 turisti, di cui 165mila cittadini britannici e 10mila francesi, che si trovano attualmente fuori dai confini nazionali per avere approfittato, fino a poche settimane fa, delle offerte-vacanza pubblicizzate dalla compagnia appena entrata in liquidazione. Di conseguenza, le autorità britanniche hanno messo a punto quella che la Bbc e gli altri media del Regno hanno definito come “la maggiore operazione di rimpatrio mai fatta in tempo di pace” . Il nome in codice del piano straordinario di rientro dei sudditi di Sua Maestà presenti attualmente all’estero è ’Projetc Matterhorn’ e sarà gestito dall’autorità nazionale per l’aviazione civile.