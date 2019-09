Finte lettere all'antrace alla regina Elisabetta: preso suprematista bianco

Nel Regno Unito è stato appena incriminato l’autore di un “attentato a colpi di finte lettere all’antrace” ai danni della regina Elisabetta e di altre importanti personalità del Paese.

Il responsabile di tale attività intimidatoria sarebbe David Parnham, un suprematista bianco trentaseienne originario della città di Lincoln. A detta dei media e degli inquirenti inglesi, egli, a partire dal 2016 fino al giorno del suo arresto, avvenuto poche settimane fa, avrebbe letteralmente “bombardato” l’ufficio-corrispondenza di Buckingham Palace di missive contenenti una “polvere bianca sospetta” , poi rivelatasi inoffensiva, inducendo però ogni volta i servizi di sicurezza di Londra a inviare nella residenza ufficiale della sovrana i propri reparti anti-attacchi chimici e batteriologici.

Le buste spedite alla famiglia reale contenevano anche dei deliranti messaggi scritti a mano dallo stesso Parnham, in cui questi affermava di essere un “tagliagole islamico” appartenente a una fantomatica organizzazione terroristica denominata “The Clowns” . Nelle lettere inviate a Elisabetta II e alla sua cerchia familiare, il sedicente jihadista rivolgeva inoltre all’indirizzo dei rappresentanti di casa Windsor minacce di “attentati sanguinosi” .

Lettere contenenti finta antrace e minacce di apparente paternità islamista non sarebbero state indirizzate soltanto alla sovrana e ai suoi cari, ma anche agli ex premier britannici David Cameron e Theresa May, ad alcuni vescovi anglicani e a membri della Camera dei Lord. Ad avviso degli investigatori, tale “bombardamento” di missive minatorie sarebbe stato ideato da Parnham al fine di creare nelle alte sfere del Regno una “psicosi anti-islam” , che avrebbe quindi indotto le istituzioni nazionali a varare norme sempre più restrittive nei riguardi della comunità maomettana e degli immigrati. Grazie alla svolta repressiva in questione, la Gran Bretagna sarebbe finalmente tornata a essere, in base agli auspici del suprematista, un Paese “bianco e cristiano” .