Gb, scomparsi documenti sul quartier-generale dei servizi segreti

Nel Regno Unito sono di recente scomparsi, durante una “ristrutturazione edilizia” , importanti documenti relativi alla sede dell’MI6, i servizi segreti britannici preposti alla difesa contro le minacce esterne.

Secondo quanto riporta The Sun, più di cento pagine contenenti la planimetria e informazioni di sicurezza sul quartier-generale dell’agenzia di intelligence, situato nel distretto londinese di Vauxhall, sono infatti andate perdute durante una ristrutturazione multimilionaria dell’edificio condotta dalla ditta di costruzioni Balfour Beatty.

I documenti in questione, precisa la Bbc, servivano a tale ditta per condurre in maniera ottimale i lavori all’interno del palazzo dei servizi segreti e la stessa era responsabile della loro custodia. Le pagine contenenti dati sensibili erano state quindi finora collocate dal personale di Balfour Beatty all’interno di una stanza segreta del quartier-generale dell’MI6.

In questi giorni è stato però scoperto che centinaia di incartamenti contenenti informazioni cruciali, principalmente i punti di accesso e le uscite dell’edificio londinese nonché i dettagli del suo sistema di allarme e di altre misure di sicurezza, mancano all’appello.

A detta di fonti interne agli ambienti dei servizi segreti interpellate dal Sun, il materiale andato perduto consisterebbe in dettagli così importanti da rappresentare una vera e propria “polvere d’oro” per qualsiasi agente segreto al soldo di potenze nemiche del Regno Unito. Le stesse fonti hanno quindi rinfacciato a Balfour Beatty le sue responsabilità nella perdita dei documenti riservati, bollando la sua condotta come “gravemente incosciente” .

Il Sun ha successivamente comunicato che alcuni dei documenti scomparsi sarebbero stati rinvenuti all’interno dell’edificio di Vauxhall e che i vertici dell’intelligence di Sua Maestà sarebbero fiduciosi in un rapido ritrovamento di tutti i fogli top-secret mancanti. Sempre ad avviso dei dirigenti dell’MI6 contattati dal tabloid, gli incartamenti ancora non rinvenuti non sarebbero nelle mani di Stati nemici.

Sempre il Sun precisa infine che i servizi segreti di Sua Maestà avrebbero deciso di fare pagare alla ditta di costruzioni la sua mancanza di diligenza, revocandole l’incarico di ristrutturare il quartier-generale londinese.