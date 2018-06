Un'università ha usato una frase di Rommel per motivare gli studenti

È polemica in Gran Bretagna dopo che Il gerarca nazista Erwin Rommel, uno dei protagonisti della seconda guerra mondiale, è accidentalmente diventato per qualche ora una figura ispirazionale al pari del Mahatma Gandhi o di Albert Einstein. La prestigiosa Università di Exeter, nell'Inghilterra meridionale, ha infatti utilizzato una citazione del generale tedesco come frase motivazionale, inserendola all'interno di una mail del Career advisory service - il servizio di assistenza post laurea - destinata al personale e agli studenti dell'ateneo. La frase di Rommel usata nella mail era: "Non ci si può permettere di perdere opportunità uniche per amore delle sciocchezze" , che difatti ben si adatta al personaggio soprannominato "La volpe del deserto" e conosciuto per la sua grande abilità strategica dimostrata al comando delle truppe tedesche in nordafrica.

A seguito del polverone causato dalla notizia, un portavoce dell'università ha cercato di chiarire la questione scusandosi pubblicamente: "Si è trattato di un errore in buona fede e in nessun modo intenzionale. Tuttavia ci scusiamo senza riserve se qualcuno dovesse essersi sentito offeso, ci siamo già attivati per evitare che episodi come questo possano accadere di nuovo in futuro" , aggiungendo come i membri dello staff che hanno selezionato la frase l'abbiano semplicemente trovata su internet e che non avessero la minima idea di chi fosse Erwin Rommel. Una brutta gaffe per l'Università di Exeter, che nel 2013 ottenne dal Sunday Times il titolo di università dell'anno e che ogni anno è costantemente classificata come uno dei dieci migliori atenei del Regno Unito.