Uragano Barry fa paura: piogge e venti a 140 km orari

Barry fa sempre più paura. La tempesta tropicale si è trasformata in uragano di categoria 1, come rende noto l'US National Hurricane Center (NHC).

L'intensità dei fenomeni legati all'uragano, con piogge abbondanti e venti forti, è destinata a creare situazioni di rischio in particolare lungo le coste di Louisiana e Mississippi (guarda la gallery). Migliaia le persone già evacuate, mentre molti altri cittadini si stanno preparando alle forti piogge in arrivo. Il presidente Donald Trump ha già dichiarato lo stato di emergenza.

Barry sta colpendo con piogge torrenziali e potenti raffiche di vento (oltre i 140 km orari) le coste della Louisiana. Secondo i modelli elaborati dagli esperti, le precipitazioni potrebbero riversare fino a 60 centimetri di acqua sulla Louisiana orientale e sul sudovest del Mississippi.

I Rolling Stones hanno cancellato il concerto previsto per domenica a New Orleans. " Siamo qui con voi, lo supereremo assieme. Ci esibiremo lunedì sera. Quindi restate al sicuro e ci vediamo lì ", hanno twittato.

" Restate al sicuro, restate in casa ", ha avvertito il sindaco di New Orleans. In Louisiana si teme il ripetersi della catastrofe del 2005 quando la città venne colpita dall'uragano Katrina, con conseguenze devastanti.

