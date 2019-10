Usa, 21enne uccisa mentre giocava a Pokémon Go

Quel gioco tanto amato dai giovani di tutto il mondo si è rivelato fatale. Cayla Campos, 21enne di Albuquerque in New Mexico, è rimasta uccisa in una sparatoria mentre giocava con il suo telefonino a Pokémon Go.

La giovane era a "caccia" degli animaletti frutto della realtà aumentata del gioco quando è stata ferita a morte. La 21enne stava giocando a Pokémon Go seduta in macchina con il suo fidanzato. Intanto, davanti ai loro occhi, un uomo stava rubando un'auto.

I due giovani hanno così cercato di allontanarsi, ma il ladro si è accorto della loro presenza e ha aperto il fuoco. Come riporta TgCom24, Cayla è stata colpita alla testa e la macchina sulla quale viaggiava con il ragazzo è finita contro il muro di una casa.

La giovane è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale, ma per lei non c'è stato niente da fare. " Abbiamo perso la nostra piccola Cayla ieri sera a causa di una sparatoria - ha scritto sui social il padre -. È stata assassinata a sangue freddo ad Albuquerque. Abbiamo perso una persona molto speciale. Non so come vivere senza di te ".

Ora le autorità sono al lavoro per identificare l'assassino.