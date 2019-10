Usa, donna a comizio di Aoc delira: "Mangiamo i bambini per salvare il pianeta"

Momenti imbarazzanti negli Usa per Alexandria Ocasio-Cortez. Altro che "Green New Deal", l'unica maniera per salvare il pianeta dai cambiamenti climatici in atto è quello di "mangiare i bambini". Lo ha detto ieri sera una donna durante una riunione pubblico svoltasi in una biblioteca del Queens, a New York, alla presenza della deputata democratica Ocasio-Cortez, sostenitrice del Green New Deal. " Non ci saremo più fra non molto a causa della crisi climatica! Mancano solo pochi mesi! Adoro sostenere il Green New Deal ma sbarazzarsi del combustibile fossile non risolverà il problema abbastanza velocemente " ha detto la donna, sfoggiando una t-shirt con la scritta " Mangia i bambini, salva il pianeta ".

La donna, intervenuta alla riunione, ha spiegato, in un video che sta diventando virale, che il " prossimo slogan della deputata dovrebbe essere questo, dobbiamo iniziare a mangiare i bambini. Un professore svedese ha detto che possiamo mangiare persone morte, ma non è abbastanza veloce. Non abbiamo abbastanza tempo! C'è troppa Co2 ", ha insistito la donna. " Tutti voi, siete inquinanti, troppa Co2", ha proseguito. " Dobbiamo iniziare ora, per favore, sei così grande. Sono così felice che tu stia davvero sostenendo il New Green Deal, ma non è abbastanza, lo sai. Anche se bombardassimo la Russia, ci sarebbero ancora troppe persone. Troppo inquinamento, quindi dobbiamo sbarazzarci dei bambini! Questo è un grosso problema. Dobbiamo mangiare i bambini! ".

Non è chiaro, al momento, se la donna fosse effettivamente una sostenitrice di Alexandria Ocasio-Cortez oppure una provocatrice, magari vicina ai repubblicani. " Dobbiamo trattare la crisi climatici con l'urgenza che essa necessita " ha spiegato la giovane deputata dem alla donna in evidente difficoltà, tentando di rassicurarla. " Fortunatamente abbiamo più di qualche mese. Dobbiamo raggiungere le zero emissioni in qualche anno ", ha aggiunto. Su Twitter, Ocasio-Cortez ha rimproverato i militanti "di destra" per aver deriso la donna. " Questa persona - ha sottolineato - potrebbe soffrire di qualche problema mentale e non va affatto bene che la destra la derida e magari peggiori le sue condizioni o crisi " ha aggiunto. " È stato un incontro fantastico. A un certo punto ero preoccupato che ci fosse una donna in crisi e voglio assicurarmi che venga trattata in modo compassionevole. Non prendiamola in giro o facciamone uno spettacolo e lavoriamo a un Medicare per tutti! ". Sarà anche così, ma basta guardare il video per osservare l'imbarazzo della deputata, colta di sorpresa dalle dichiarazioni deliranti della donna intervenutaò dal pubblico.