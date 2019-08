Usa, ex portavoce di Trump nel cast di "Ballando con le stelle"

Negli Stati Uniti si è da poco accesa una polemica relativa alla partecipazione di un ex portavoce del presidente Trump alla versione locale di Ballando con le stelle.

Tra i concorrenti della nuova edizione figura infatti Sean Spicer, capo ufficio-stampa della Casa Bianca dal gennaio al luglio del 2017, ed è stato proprio lui a confermare, con un tweet, le indiscrezioni circolate nei giorni precedenti in merito alla sua presenza nello show: “È tempo di divertirsi. Sono eccitato dal fare parte di un grande cast e di un programma favoloso” . L’ex collaboratore del tycoon gareggerà quindi insieme ad altri personaggi famosi, tra cui l’attore James Van Der Beek e l’ex giocatore di football americano Ray Lewis.

La partecipazione di Spicer a Ballando con le stelle ha però immediatamente indotto i media di sinistra, come la Cnn e il New York Times, a criticare la scelta dei responsabili del programma, etichettandola come finalizzata a “politicizzare” l’intrattenimento televisivo. In particolare, network e testate progressisti stanno rinfacciando all’ex addetto stampa presidenziale le “montagne di falsità” raccontate all’opinione pubblica americana proprio durante il periodo del suo servizio presso l’amministrazione federale. L’aspirante ballerino è stato infatti ripetutamente accusato di avere piegato il suo ruolo istituzionale all’obiettivo di “compiacere Trump” , stravolgendo la realtà per attribuire al magnate “un successo dopo l’altro” . La presenza nello show dell’ex alto funzionario federale, a causa del lavoro “disonesto” compiuto da quest’ultimo al servizio della Casa Bianca, è stata quindi bollata dagli ambienti liberal come “indecente” .

Una delle “notizie false” per cui Spicer continua a essere fustigato senza pietà dalla stampa e dai tg anti-tycoon è quella, da lui confezionata all’indomani del giuramento di The Donald quale nuovo presidente Usa, secondo cui alla cerimonia di insediamento del miliardario newyorchese avrebbero preso parte “molte più persone rispetto a quella di Obama” . In realtà, l’evento pubblico in questione non aveva superato, relativamente al numero degli astanti, quello che aveva visto come protagonista l’esponente democratico e, pochi mesi fa, proprio l’ex capo-ufficio stampa incriminato si è scusato in televisione per avere “diffuso informazioni ingigantite” .