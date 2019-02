Usa, polizia "cerca volontari per ubriacarsi"

Cercasi ubriachi. Il Dipartimento di Kutztown, un paesino della Pennsylvania di 5mila abitanti, ha pubblicato un annuncio in cui richiedeva a tre volontari di sbronzarsi per aiutare i poliziotti a capire come agire durante i test alcolemici.

" Essere in buona salute, tra i 25 e i 40 anni senza alcun pregresso di abuso di droghe e alcol; fedina penale pulita; essere disposti a bere alcolici sino a raggiungere l'ubriachezza; firmare un delibera che declini il Comune di Kutztown da ogni responsabilità ", sono i requisiti richiesti nell'annuncio. L'alcol, come si legge sul Messaggero, sarà offerto da dipartimento di polizia ma i volontari non beneficieranno di alcun compenso.