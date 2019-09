In Usa si torna a scuola: il video (impressionante) per affrontare le sparatorie

" Queste scarpe sono ciò che mi servono per il nuovo anno". A dirlo è un ragazzino, che corre a perdifiato nel corridoio di una scuola, in uno spot ideato apposta per l'inizio dell'anno scolastico. Il video è stato realizzato dalle famiglie dei bambini uccisi nel massacro alla Sandy Hook, negli Stati Uniti.

Lì, il 14 dicembre del 2012, Adam Lanza aveva aperto il fuoco all'interno della scuola elementare, usando armi che la madre (uccisa da lui mentre erano in casa) deteneva regolarmente. In quel massacro rimasero uccise 26 persone, di cui 20 bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni.

Per riportare l'attenzione sulle stragi nelle scuole e sulla necessità di un'azione concreta, i genitori delle vittime hanno deciso di realizzare questo video, dove mostrano come gli oggetti comprati per il ritorno a scuola, possano essere usate nel caso di una sparatoria. Così, lo skateboard diventa fondamentale per rompere il vetro della finestra e scappare dall'aula, una giacca per bloccare la porta e impedire all'attentatore di entrare e un paio di calze può servire a bloccare il sangue e "salvare una vita". Matite e forbici vengono usate come armi, mentre il cellulare diventa l'unica possibilità di stare vicino alla propria madre.

Il messaggio è chiaro: le sparatorie possono essere previste. Basta stare attenti ai segnali.

Il video è stato pubblicato su YouTube dalla Sandy Hook Promise, l'organizzazione no profit gestita dalle famiglie dei bambini uccisi nel 2012.