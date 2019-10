In vacanza in Canada, ma sconfinano negli Usa: famiglia arrestata

Erano in vacanza in Canada quando, per errore, hanno sconfinato negli Usa. Così una famiglia di turisti britannici è stata arrestata e si trova ora in un centro di detenzione di immigrati in Pennsylvania. Lo ha riportato la Bbc.

Secondo la ricostruzione del legale, padre, madre e il loro bimbo di tre mesi si trovavano in una zona vicino a Vancouver quando, per evitare un animale che bloccava la strada principale, hanno preso una via sterrata che attraversava il confine.

La famiglia, come riporta il Messaggero, è stata fermata dalla polizia. Entrati negli Usa in modo "illegale" i tre sono stati arrestati, separati e poi fatti salire su un aereo per la Pennsylvania.