Il veterano in fin di vita abbraccia il suo cane per l'ultima volta

Aveva un solo ultimo desiderio, prima di morire: rivedere il suo cane, che aveva dovuto lasciare in un rifugio per animali, dopo il ricovero in ospedale. E le volontà di John, marine 69enne, che combattè in Vietnam, sono state esaudite.

John Vincent era stato ricoverato in ospedale ad Albuquerque, nel New Mexico, poco prima di essere trasferito in una vicina struttura ospedaliera della Virginia. Al marine, gravemente malato, resterebbero pochi giorni da vivere. John non ha famiglia ad Albuquerque e viveva da solo con Patch, il suo Yorkshire Terrier di 6 anni. Per questo, dopo averlo portato in un rifugio per animali, ha voluto salutarlo un ultima volta.

Secondo quanto riporta la Cnn, un assistente sociale aveva chiamato la Albuquerque Animal Welfare, spiegando che al marine sarebbero rimasti pochi giorni di vita e che, prima di morire avrebbe voluto rivedere il suo cane per l'ultima volta. A quel punto, è stato organizzato un incontro in ospedale e lo scorso venerdì Patch è andato a trovare il suo padrone.

John e Patch sono stati insieme tutto il giorno. Poi, il marine è stato trasferito in Virginia, mentre il cane è tornato al rifugio per animali. Quando la loro storia si è diffusa, moltissime famiglie hanno fatto richiesta per adottare lo Yorkshire Terrier.