Vietnam, avvistata una strana creatura marina

Il video mostra una creatura misteriosa nuotare nelle acque di Phu Quy, un'isoletta situata a circa 100 chilometri dalla città di Phan Thiet, in Vietnam. Nessuno sa dire a quale specie possa appartnere l'animale immortalato nel cortometraggio amatoriale da alcuni sommozzatori locali, neppure gli esperti.

Nella clip di pochi secondi, rilanciata da Reuters e subito diventata virale sul web, si vede un essere non meglio identificato spuntare dalla superficie marina. Il collo è lungo mentre il corpo ha una forma indefinita, nascosta in profondità.

Il parare degli esperti

Gli autori del video hanno dichiarato che l'animale aveva una strana fisionomia e nuotava in superficie. Siamo per caso di fronte alla scoperta di una nuova creatura? Gli esperti invitano tutti alla calma. Per fare chiarezza sul mistero servono ulteriori verifiche, anche se non è da escludere che il filmato possa essere un falso.

Non è la prima volta che un video del genere diventa virale. L'ultimo caso è avvenuto un mese fa quando dalla Cina arrivarono le immagini di quello che era subito stato soprannominato il "Mostro di Loch Ness cinese". Anche in quel caso il popolo del web impazzì tra ipotesi assurde e supposizioni ai limiti della fantascienza.