Il vizio per il gioco di Paddock: ​"Puntavo anche un milione a notte"

Era un amante del gioco d'azzardo e un folle scommettitore Stephen Paddock, il killer della strage di Las Vegas: giocava ai casinò della città di notte, puntando cifre astronomiche durante delle vere e proprie maratone d'azzardo davanti alle macchinette mangia-soldi.

Mentre ancora si cerca il movente della strage, il particolare della vita di Paddock emerge da una deposizione del 2013, pubblicata in esclusiva dalla Cnn, relativa a una sua causa civile contro un hotel-casinò locale.