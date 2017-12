Vladimir Putin, passato da stuntman. Quei film girati negli anni '70

Vladimir Putin rappresenta una delle figure più potenti del pianeta. Un personaggio che non ha bisogno di presentazioni. Alla sua lunghissima carriera ora si aggiunge un particolare finora sconosciuto. Più precisamente un lavoro.

Impiegato in un film del '72

Come racconta IlGiorno, negli anni '70, il presidente russo, appena 20enne, guadagnava qualche rublo facendo lo stuntman nei film d'azione: sparava, si gettava a terra e lottava. A svelare il passato nel grande schermo è stato l'ex deputato della Duma, Vasily Shestakov, che ha raccontato come praticasse arti marziali insieme al giovane Putin. Non solo, ha anche spiegato che si è trovato proprio con il futuro presidente in alcuni film.

Il perché è presto spiegato: praticando Sambo e Judo, Putin si ha avuto a che fare con Alexander Massarsky, noto allenatore di arti marziali. L'uomo ha portato i suoi ragazzi agli studi Lenfilm, dove furono impiegati come stuntmen. Uno dei film a cui Putin ha preso parto è "Il battaglione Izhora", pellicola del 1972 che narra la tragica battaglia di Leningrado.